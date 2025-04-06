Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpam RS di Bekasi Dianiaya Keluarga Pasien hingga Kejang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |11:15 WIB
Satpam RS di Bekasi Dianiaya Keluarga Pasien hingga Kejang
Pemukulan satpam (foto: freepik)
A
A
A

BEKASI - Seorang satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, berinisial S (39) menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan pihak keluarga pasien. Korban dipukul dan dibanting ke lantai hingga mengalami kejang dan muntah darah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menerangkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (29/3) malam. Saat itu pelaku datang ke rumah sakit dan memarkirkan kendaraannya di depan ruang instalasi gawat darurat atau IGD.

“Awal kejadian, terlapor memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam keadaan kurang maju dan mengganggu jalan,” kata Ade Ary dikutip Minggu (6/4/2025).

Korban kemudian menegur, namun pelaku yang merasa tidak terima turun dari mobilnya dengan kondisi marah. Saat itulah, pelaku memukul dan membanting korban ke lantai hingga tidak sadarkan diri.

