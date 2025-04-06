Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukcapil Prediksi Jumlah Pendatang Baru di Jakarta Jumlahnya Menurun

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |11:33 WIB
Dukcapil Prediksi Jumlah Pendatang Baru di Jakarta Jumlahnya Menurun
Mudik 2025 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jakarta memprediksi, bahwa pada arus mudik balik tahun ini jumlah pendatang yang tiba di Jakarta akan menurun dibanding tahun sebelumnya.

"Prediksi kami jumlah pendatang pada arus mudik balik sekitar 10.000 sampai dengan 15.000," kata Kadisdukcapil Provinsi Jakarta, Budi Awaluddin kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama, jumlah yang mudik mengalami penurunan berdasarkan data kementerian perhubungan pada tahun ini sebesar 24%. Di mana pada tahun diprediksi mencapai 146,48 juta orang, sedangkan tahun 2024 mencapai 193,6 juta pemudik.

"Jumlah pendatang tahun 2024 turun sebesar 34,75 persen (84.783), dibandingkan tahun 2023 136.200. Sedangkan yang keluar lebih banyak dan terjadi kenaikan sebesar 38,48 persen, 395.298, dibandingkan tahun 2023 243.160," ujarnya.

Tak hanya itu, kata dia, data arus mudik balik (Amuba) tahun 2024 dimana pendatang pada amuba turun dari tahun 2023 sebanyak 25.918. sementara, di tahun 2024 hanya 16.207, terjadi penurunan sekitar 37,47 %.

"Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2024 turun sekitar hampr 300.000an, dari tahun 2023 sebesar 11.337.563 menjadi 11.038.216," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086//mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343//bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167750//ktp-JyXm_large.jpg
6 Cara Cek Apakah NIK Sudah Terdaftar di Dukcapil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/622/3163678//ktp-ucEK_large.jpg
5 Cara Cepat Mengecek KTP Asli atau Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155785//tito-Dq8E_large.jpg
Mendagri Minta Polisi Tindak Oknum Dukcapil yang Terlibat Sindikat Jual Bayi ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136443//prabowo_puji_mudik_2025_terbaik_sepanjang_sejarah-1p7G_large.jpeg
Prabowo Puji Mudik 2025: Terbaik Sepanjang Sejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement