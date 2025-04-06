Dukcapil Prediksi Jumlah Pendatang Baru di Jakarta Jumlahnya Menurun

JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jakarta memprediksi, bahwa pada arus mudik balik tahun ini jumlah pendatang yang tiba di Jakarta akan menurun dibanding tahun sebelumnya.

"Prediksi kami jumlah pendatang pada arus mudik balik sekitar 10.000 sampai dengan 15.000," kata Kadisdukcapil Provinsi Jakarta, Budi Awaluddin kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama, jumlah yang mudik mengalami penurunan berdasarkan data kementerian perhubungan pada tahun ini sebesar 24%. Di mana pada tahun diprediksi mencapai 146,48 juta orang, sedangkan tahun 2024 mencapai 193,6 juta pemudik.

"Jumlah pendatang tahun 2024 turun sebesar 34,75 persen (84.783), dibandingkan tahun 2023 136.200. Sedangkan yang keluar lebih banyak dan terjadi kenaikan sebesar 38,48 persen, 395.298, dibandingkan tahun 2023 243.160," ujarnya.

Tak hanya itu, kata dia, data arus mudik balik (Amuba) tahun 2024 dimana pendatang pada amuba turun dari tahun 2023 sebanyak 25.918. sementara, di tahun 2024 hanya 16.207, terjadi penurunan sekitar 37,47 %.

"Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2024 turun sekitar hampr 300.000an, dari tahun 2023 sebesar 11.337.563 menjadi 11.038.216," pungkasnya.

(Awaludin)