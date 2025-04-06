Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akhir Libur Lebaran Jalur ke Puncak Ditutup, One Way Arah Jakarta Berlaku Siang Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |13:01 WIB
Akhir Libur Lebaran Jalur ke Puncak Ditutup, One Way Arah Jakarta Berlaku Siang Ini
Jalur Puncak One Way Arah Jakarta. Foto: Okezone/Putra.
BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini terpantau lengang. Tercatat, sekitar 37.000 kendaraan melintasi jalur tersebut baik dari Jakarta menuju Puncak atau sebaliknya.

"Jalur lalu lintas memang terpantau sepi, jumlah kendaraan kurang lebih 37.000 yang terdata di TMC. Kemungkinan sepi karena memang menjelang akhir dari liburan," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Minggu (6/4/2025).

Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan rekayasa one way di Jalur Puncak menuju Jakarta. Hal itu untuk mengakomodir kendaraan yang turun dari Puncak.

"Tapi tetap kami antisipasi kami laksanakan rekayasa lalu lintas untuk mengakomodir yang masih tertahan di daerah Puncak menuju Jakarta. Saat ini akan dilaksanakan rekayasa satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta, tadi pagi sudah kita laksanakan one way dari arah Jakarta menuju Puncak," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
