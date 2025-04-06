Puncak Arus Balik Lebaran, 16.274 Pemudik Tiba di Stasiun Gambir

JAKARTA - Sebanyak 16.274 pemudik kembali ke wilayah Jabodetabek dengan menggunakan moda transportasi kereta api, dan berhenti di Stasiun Gambir pada puncak arus balik Lebaran atau Minggu 6 April 2025.

Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, total kedatangan pemudik menggunakan kereta api sebanyak 52.062 orang, dan terbagi di beberapa stasiun antarkota.

"Untuk Arus Balik terpantau pada pagi hari ini, jam 8.30 tadi, itu sebanyak 52.062 orang. Dan terbagi pagi ini, nanti akan bertambah. Dan terpantau untuk kedatangan di stasiun Gambir, 16.274," kata kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

"Kemudian di stasiun Pasar Senen, ada sekitar 19.620. Dan sisanya berhenti di stasiun-stasiun seperti Jatinegara, Tarawang, Bekasi, Cikarang, dan Cikampek," sambungnya.