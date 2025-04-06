Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Balik Lebaran, 16.274 Pemudik Tiba di Stasiun Gambir

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |13:17 WIB
Puncak Arus Balik Lebaran, 16.274 Pemudik Tiba di Stasiun Gambir
Stasiun Gambir (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 16.274 pemudik kembali ke wilayah Jabodetabek dengan menggunakan moda transportasi kereta api, dan berhenti di Stasiun Gambir pada puncak arus balik Lebaran atau Minggu 6 April 2025.

Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, total kedatangan pemudik menggunakan kereta api sebanyak 52.062 orang, dan terbagi di beberapa stasiun antarkota.

"Untuk Arus Balik terpantau pada pagi hari ini, jam 8.30 tadi, itu sebanyak 52.062 orang. Dan terbagi pagi ini, nanti akan bertambah. Dan terpantau untuk kedatangan di stasiun Gambir, 16.274," kata kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

"Kemudian di stasiun Pasar Senen, ada sekitar 19.620. Dan sisanya berhenti di stasiun-stasiun seperti Jatinegara, Tarawang, Bekasi, Cikarang, dan Cikampek," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658//penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136443//prabowo_puji_mudik_2025_terbaik_sepanjang_sejarah-1p7G_large.jpeg
Prabowo Puji Mudik 2025: Terbaik Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130809//ceo_mnc_group_angela_tanosoedibjo-JVDp_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Jurnalis iNews Media Group Usai Liputan Arus Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130804//mudik_lebaran-Uihf_large.jpg
Survei KedaiKOPI: 91,2% Masyarakat Puas dengan Rekayasa Lalin Arus Mudik 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130237//penumpang_kereta_mudik-JEsX_large.jpg
4,5 Juta Penumpang Naik Kereta saat Lebaran 2025, Ini Kata Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130275//ahy-S5OW_large.jpg
Mudik Lebaran 2025 Berjalan Baik, AHY: Ini Kerja Keras Semua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement