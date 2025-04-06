52.062 Pemudik Balik ke Jakarta Naik Kereta Api

Puluhan Ribu Pemudik Balik ke Jakarta Naik Kereta Api. Foto: Dok IST.

JAKARTA - Para pemudik mulai kembali ke Jakarta pada arus balik Lebaran 2025. Sebanyak 52.062 orang memilih menggunakan moda transportasi kereta api.

Manager Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengungkap, puluhan ribu pemudik itu kembali ke Jakarta melalui beberapa stasiun seperti Gambir dan Pasar Senen.

"Sebanyak 52.062 orang (kembali ke Jakarta). (Mereka) terbagi pagi ini, nanti akan bertambah. Dan terpantau untuk kedatangan di stasiun Gambir sebanyak 16.274," kata Ixfan kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

"Kemudian di stasiun Pasar Senen, ada sekitar 19.620. Dan sisanya berhenti di stasiun-stasiun seperti Jatinegara, Tarawang, Bekasi, Cikarang, dan Cikampek," sambungnya.