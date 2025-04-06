Hari Ini, 33.147 Orang Lakukan Perjalanan Mudik dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir

JAKARTA - Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengungkapkan, sebanyak 33,147 orang baru akan melakukan perjalanan mudik pada puncak arus balik Lebaran, atau Minggu 6 April 2025 hari ini.

"Untuk keberangkatan dari stasiun Gambir, ada sebanyak 13.527 penumpang yang masih mudik. Kemudian dari Stasiun Pasar Senen ada 19.620 penumpang yang akan menjalankan mudik," kata Ixfan kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

Ixfan menjelaskan, keberangkatan dari wilayah Daop 1 masih cukup tinggi walaupun sudah memasuki puncak arus balik. Hal itu, kata dia, karena persamaan sebaran penumpang pada arus mudik dan balik.

"Untuk keberangkatan, keberangkatan itu juga masih di atas rata-rata hari biasa. Jadi walaupun ini dalam suasana arus balik, yang kita pantau dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 April ke depan, ternyata keberangkatan dari wilayah daop 1 masih lumayan tinggi dibanding hari-hari biasa," katanya.