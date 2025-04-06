Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabung Gas Elpiji di Cileungsi Bogor Meledak, Satu Orang Jadi Korban

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |15:04 WIB
Tabung Gas Elpiji di Cileungsi Bogor Meledak, Satu Orang Jadi Korban
Kasus Ledakan (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR - Tabung gas elpiji di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor meledak. Satu orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

"Iya benar adanya kejadian tersebut," kata Kasi Humas Polres Bogor, Iptu Desi Triana dikonfirmasi wartawan, Minggu (6/4/2025).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Sabtu 5 April 2025. Korban mengalami luka bakar yang sangat parah dan masih dalam perawatan intensif rumah sakit.

"Korban sudah dalam perawatan medis, satu orang," jelasnya.

Sementara, terkait dugaan korban sebagai pengoplos tabung gas masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

"Pihak kepolisian masih melakukan investigasi penyelidikan lanjut," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
