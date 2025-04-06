Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bajaj Milik Pemudik Terbakar di Cikarang saat Perjalanan Balik dari Kampung Halaman

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |15:25 WIB
Bajaj Milik Pemudik Terbakar di Cikarang saat Perjalanan Balik dari Kampung Halaman
Bajaj terbakar di Cikarang (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Sebuah bajaj yang hendak perjalanan arus balik mudik Lebaran dari kampung halaman ke arah Jakarta dilaporkan terbakar di Jalan Raya Pantura, Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (6/4/2025). Petugas yang ada di lokasi berupaya memadamkan kobaran api hingga akhirnya dapat dipadamkan.

Petugas Pospam dari Polres Metro Bekasi, Ipda Rizki Purnomo mengatakan, kebakaran itu sangat cepat tiba-tiba membakar kendaraan roda tiga tersebut. Petugas kepolisian yang berjaga di pos pengamanan yang tak jauh dari lokasi kejadian bertindak cepat dengan memadamkan api untuk mencegah kebakaran meluas.

“Anggota yang berada di pospam dekat SGC sigap membantu memadamkan api dari Bajaj dengan menggunakan Apar yang tersedia di Pospam agar tidak menimbulkan bahaya lebih besar bagi pengguna jalan,” ucap Rizki dari keterangannya, Minggu (6/4/2025).

Meski kobaran api sempat membesar, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas juga telah melakukan pengamanan area dan mengatur lalu lintas di lokasi kejadian.

"Alhamdulilah, sopir dan penumpang yang ada di dalam bajaj selamat dan tidak ada korban luka atau korban jiwa dari peristiwa tersebut," terangnya.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian. Namun diduga kebakara itu akibat arus pendek.

(Awaludin)

      
