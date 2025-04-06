Hujan Deras di Tangsel, Wilayah Pondok Karya Banjir Setinggi 60 Cm

JAKARTA - Hujan deras yang melanda Tanggerang Selatan (Tangsel) pada Minggu (6/4/2025), mengakibat beberapa wilayah terendam banjir. Salah satu wilayah yang terdampak berada di Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tanggerang Selatan.

Danton Satgas BPBD Kota Tangsel, Dian Wiriyawan menyampaikan bahwa air merendam kawasan Pondok Karya setinggi 60 cm.

"10 - 60 cm, terdampak 50 KK, RT 08/03 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren," kata Dian saat dihubungi.

Sementara untuk wilayah Cipadu, Tangerang kata dia genangan air yang merendam masih bisa dilalui kendaraan.

"Untuk Cipadu ceger masih bisa dilalui kendaraan," tuturnya.

Adapun bedasarkan video yang beredar di media sosial, terlihat hujan deras yang mengguyur Tangsel mengakibatkan genangan air di beberapa daerah. Seperti contohnya di daerah Bintaro, lalu kompleks Deplu, Cipadu.

(Khafid Mardiyansyah)