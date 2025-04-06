Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wartawan Ditemukan Tewas di Hotel Jakbar, Polisi Temukan Obat-obatan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |16:51 WIB
wartawan ditemukan tewas (foto: freepik)
wartawan ditemukan tewas (foto: freepik)
JAKARTA - Polisi masih menyelidiki SW (33),  wartawan media online yang ditemukan tewas di salah satu kamar hotel di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Polisi menemukan sejumlah obat-obatan saat melakukan olah TKP

“Beberapa obat yang ditemukan di kamar korban, obat maag tablet, Mycoral ketoconazole (obat jamur), rifampicin anti biotik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

Ade Ary juga menyampaikan, dari hasil rekaman CCTV di hotel sebelum korban ditemukan tewas, bahwa korban bersama seorang saksi sebelum akhirnya ditemukan tewas.

“Berdasarkan analisa CCTV, sejak saksi V bersama korban saat masih hidup pada tanggal 3 April 2025, pukul 18.50 WIB sampai dengan mayat korban ditemukan, tidak ada orang lain yang memasuki kamar korban dan korban juga tidak terpantau keluar kamar,” ujar dia.

Meski begitu, mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu belum menjelaskan secara rinci siapa dan apa keterkaitan saksi V dengan korban.

 

