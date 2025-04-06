Polisi Ungkap CCTV Terkait Kasus Tewasnya Wartawan di Hotel Jakbar, Ini Temuannya

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki kematian pria berinisial SW (32), wartawan media online asal Palu, yang ditemukan tewas di kamar hotel di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Polisi menyebut, berdasarkan rekaman CCTV, korban terakhir kali terlihat bersama saksi berinisial S di hotel tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menuturkan, bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke kamar korban.

“Berdasarkan Analisa CCTV, sejak saksi V bersama korban saat masih hidup pada tanggal 3 April 2025, pukul 18.50 WIB sampai dengan mayat korban ditemukan, tidak ada orang lain yang memasuki kamar korban dan korban juga tidak terpantau keluar kamar,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

Meski begitu, Ade Ary belum menjelaskan secara rinci siapa dan apa keterkaitan saksi V dengan korban. Di sisi lain, pihaknya juga menemukan obat-obatan di kamar korban saat melakukan olah TKP. Adapun obat-obatan itu merupakan obat jamur, obat maag dan obat antibiotik.