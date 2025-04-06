Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Disdukcapil Sebut Jakarta Bukan Lagi Jadi Opsi Utama Tujuan Para Pendatang

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |19:05 WIB
Disdukcapil Sebut Jakarta Bukan Lagi Jadi Opsi Utama Tujuan Para Pendatang
Mudik 2025 (foto: Okezone)
JAKARTA - Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru di arus balik mudik lebaran 2025 angkanya menurun dari tahun sebelumnya. Ada sejumlah hal yang menjadi faktornya.

Kadisdukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut jika Jakarta bukan satu-satunya Kota Besar di Indonesia. Hal ini yang membuat para pendatang baru memiliki opsi Kota lain untuk menjadi tujuan barunya.

"Itu jadi opsi/pilihan bagi para urban untuk menjadi tujuan baru. Terjadinya Pemerataan pembangunan di kota-kota besar lainnya," kata Budi kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

Tak hanya itu, kata dia, persaingan untuk mencari kerja di Jakarta juga semakin ketat dari tahun ke tahunnya. Hal ini yang membuat kemungkinan jumlah pendatang baru menurun di Jakarta.

