HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang Timpa Pengendara Mobil di Jaksel

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |17:44 WIB
Pohon Tumbang Timpa Pengendara Mobil di Jaksel
Pohon Tumbang di jaksel
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa pohon tumbang terjadi di Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan (Jaksel) atau tepatnya di depan Universitas Pancasila pada Minggu (6/4/2025) pukul 13.45 WIB. Tumbangnya pohon itu pun menutupi akses jalan tersebut dan menimpa satu kendaraan roda empat.

"Pohon tumbang sekitar pukul 13.45 Wib menimpa mobil dan menghalangi jalan di Jalan Lenteng Agung Raya depan Universitas Pancasila Jaksel arah Pasar Minggu," tulis keterangan akun X, @TMCPoldaMetro.

Pengendara yang berada di dalam mobil pun terluka akibat kejadian tersebut dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit terdekat.

"Untuk pengendara mobil mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke RS Aulia Jaksel," sambungnya.

Kini arus lalu lintas yang sebelumnya terganggu akibat kejadian tersebut pun telah normal kembali. 

"Saat ini sudah selesai pemotongan pohon tumbang oleh Petugas Pertamanan, untuk lalu lintas arah Pasar Minggu sudah normal kembali," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
