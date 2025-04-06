Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Wanita Muda Ini Diduga Jadi Korban Pelecehan di Stasiun Tanah Abang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |20:05 WIB
Viral! Wanita Muda Ini Diduga Jadi Korban Pelecehan di Stasiun Tanah Abang
Pelecehan Seksual (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial seorang wanita yang belum diketahui identitasnya itu, diduga menjadi korban pelecehan seksual di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dugaan pelecehan seksual tersebut terungkap setelah korban bercerita kepada salah seorang sopir taksi online dengan nama akun Instagram @indra_papsky. Korban mengaku dilecehkan ketika hendak keluar dari area stasiun pada Rabu 2 April 2025 lalu.

"Tadi aku pas turun dari eskalator, gak nyadar ada cowok di belakang aku terus dia numpahin p*j*nya dia di celana belakang," ucap korban sebagaimana dilihat dari rekaman video, Minggu (6/4/2025).

"Ah itu pelecehan banget dong," timpal pengemudi taksi online.

Dalam video itu, terlihat korban yang menahan tangis meminta tisu dan membersihkan area sensitifnya. Sementara itu, pengemudi taksi online hanya dapat menenangkan korban.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175555//purbaya-LaBI_large.jpg
Momen Menkeu Purbaya Ratukan Istri saat Turun dari Mobil Curi Perhatian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/629/3175342//nagita-9wS8_large.jpg
4 Potret Keluarga Sultan Andara Lagi Tertidur, Netizen: Aura Mahal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174821//jackie_chan-JuMc_large.jpg
Jackie Chan Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual pada Penyanyi Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174183//hut_tni-3hpJ_large.jpg
Duh! Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT Ke-80 TNI di Monas, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement