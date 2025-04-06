Viral! Wanita Muda Ini Diduga Jadi Korban Pelecehan di Stasiun Tanah Abang

JAKARTA - Viral di media sosial seorang wanita yang belum diketahui identitasnya itu, diduga menjadi korban pelecehan seksual di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dugaan pelecehan seksual tersebut terungkap setelah korban bercerita kepada salah seorang sopir taksi online dengan nama akun Instagram @indra_papsky. Korban mengaku dilecehkan ketika hendak keluar dari area stasiun pada Rabu 2 April 2025 lalu.

"Tadi aku pas turun dari eskalator, gak nyadar ada cowok di belakang aku terus dia numpahin p*j*nya dia di celana belakang," ucap korban sebagaimana dilihat dari rekaman video, Minggu (6/4/2025).

"Ah itu pelecehan banget dong," timpal pengemudi taksi online.

Dalam video itu, terlihat korban yang menahan tangis meminta tisu dan membersihkan area sensitifnya. Sementara itu, pengemudi taksi online hanya dapat menenangkan korban.