HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Wanita Penuh Luka Tusuk Gegerkan Warga Tanah Sareal Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |23:27 WIB
Mayat Wanita Penuh Luka Tusuk Gegerkan Warga Tanah Sareal Bogor
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Wanita berinisial EL (59), tewas di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Korban meregang nyawa usai menjadi korban pembunuhan.

"Benar ada peristiwa tersebut," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

Adapun peristiwa berdarah itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB sore tadi. Korban tewas dengan mengalami sejumlah luka tusukan di tubuhnya.

"Sat Reskrim Polresta Bogor Kota telah mendatangi dan mengamankan TKP. Sejumlah saksi juga telah diperiksa," jelasnya.

Diduga, pelaku masih ada hubungan darah dengan korban. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memburu pelaku.

"Anggota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Mohon doa restu, mudah-mudahan segera terungkap," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Kota Bogor pembunuhan mayat
