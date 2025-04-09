Hari Pertama Sekolah, Lalin Jalan I Gusti Ngurah Rai Padat

JAKARTA - Kepadatan lalu lintas (Lalin) terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada hari pertama masuk sekolah, Senin (9/4/2025) pagi. Antrean kendaraan bahkan mengular sekira 1 Km dari arah Bekasi menuju Jakarta.

Adapun bedasarkan pantauan Inews Media Group sekitar pukul 07.30 WIB, kemacetan di ruas Jalan dimulai dari turun flyover Pondok Kopi hingga perempatan depan Stasiun Buaran. Mayoritas kendaraan yang melintas didominasi oleh pengemudi roda dua.

Sementara arah sebaliknya yang menuju Bekasi, arus lalu lintas terpantau lancar. Kendaraan pun bisa melaju kencang tanpa hambatan.

Akibat kepadatan yang mengarah ke Jakarta, kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan 10 hingga 20 kilometer per jam. Pengendara motor yang tak sabar bahkan menggunakan jalur pedestarian untuk menghindari kemacetan di jalan tersebut.

Seorang pengemudi ojek pangkalan, Ali yang ditemui Inews Media Group, mengatakan bahwa kemacetan di jalan tersebut baru terjadi hari ini selepas libur lebaran 2025. Antrean kendaraan di jalan itu, kata dia biasa terjadi apalagi di jam-jam sibuk pagi hari.

"Baru hari ini macet, kalau kemarin masih lancar," ucap Ali.

Dia menyebut kondisi lalu lintas akan berangsur normal sekitar pukul 09.00 WIB. Sementara sore hari antrean kendaraan akan terjadi ke arah Bekasi.

