HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Telah Periksa 44 Saksi Dalami Kematian Mahasiswa UKI 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |10:20 WIB
Polisi Telah Periksa 44 Saksi Dalami Kematian Mahasiswa UKI 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko yang tewas pada Selasa (4/3) lalu hingga kini belum menemui titik terang. Polisi bahkan telah memeriksa 44 saksi untuk mengusut sebab kematian Kenzha.

"Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang akan diperiksa sampai saat ini mencapai 44 orang," Ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes pol Nicolas Ary Lilipaly saat dihubungi, Rabu (9/4/2025).

Adapun, puluhan saksi yang telah diperiksa itu di antaranya, pihak Rektorat UKI, security kampus, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP dan yang meminum minuman keras bersama korban. Lalu penjual minuman keras serta dan tenaga medis RS UKI.

Halaman:
1 2 3
      
