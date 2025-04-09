817 Personil Disiagakan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Depan Dubes Amerika, Rekayasa Lalin Situasional

JAKARTA - Ratusan personil kepolisian disiagakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025) pagi ini. Belum diketahui unjuk rasa membawa tuntutan apa di Kedubes AS tersebut.

Pantauan Okezone sejumlah aparat kepolisian telah berada di lokasi dengan memasang barrier atau pembatas beton dan barrier besi di Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani mengarah ke Bundaran Patung Kuda. Massa aksi pun belum terlihat berkumpul di sekitar Kantor Kedubes AS.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari beberapa Aliansi, kami melibatkan 817 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu (9/4/2025).