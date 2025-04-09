Diduga Sakit, Anggota Polisi Meninggal Dunia di Dalam Mobil Usai Bantu Warga Buat Laporan Kehilangan

BOGOR - Anggota polisi Bripka Sunyoto, ditemukan meninggal dunia dalam mobilnya di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Diduga, almarhum meninggal dunia karena mengalami sakit.

Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu peristiwa itu terjadi pada Selasa 8 April 2025. Bripka Sunyoto berdinas di wilayah Polres Metro Depok.

"Itu anggota (Polres) Depok, Polsek Sukmajaya. Dicek sama Bhabin Kelurahan Tengah itu, kondisinya di dalam itu sudah meninggal dunia," kata Yunli dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/4/2025).

Diketahui, awalnya almarhum yang tengah mengalami sakit jantung sempat pergi untuk membantu warga membuat laporan kehilangan. Istrinya sempat meminta agar istirahat dan tidak memaksakan diri.

"Disarankan (istrinya) agar tidak ke kantor lebih baik beristirahat aja akan tetapi tetap berangkat," jelasnya.