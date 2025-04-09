Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Sakit, Anggota Polisi Meninggal Dunia di Dalam Mobil Usai Bantu Warga Buat Laporan Kehilangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |12:00 WIB
Diduga Sakit, Anggota Polisi Meninggal Dunia di Dalam Mobil Usai Bantu Warga Buat Laporan Kehilangan
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Anggota polisi Bripka Sunyoto, ditemukan meninggal dunia dalam mobilnya di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Diduga, almarhum meninggal dunia karena mengalami sakit.

Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu peristiwa itu terjadi pada Selasa 8 April 2025. Bripka Sunyoto berdinas di wilayah Polres Metro Depok.

"Itu anggota (Polres) Depok, Polsek Sukmajaya. Dicek sama Bhabin Kelurahan Tengah itu, kondisinya di dalam itu sudah meninggal dunia," kata Yunli dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/4/2025).

Diketahui, awalnya almarhum yang tengah mengalami sakit jantung sempat pergi untuk membantu warga membuat laporan kehilangan. Istrinya sempat meminta agar istirahat dan tidak memaksakan diri.

"Disarankan (istrinya) agar tidak ke kantor lebih baik beristirahat aja akan tetapi tetap berangkat," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Polisi Tewas mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176148//petir-gnNX_large.jpg
3 Siswa Tersambar Petir saat Kegiatan Pramuka, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176118//mayat-QOlI_large.jpg
Geger, Mayat Wanita Ditemukan di Anak Kali Ciliwung Ancol Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108//mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176093//mayat-8vB7_large.jpg
Tragis! Pria Tewas di Jalan Raya Hankam Bekasi, Ada Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3175973//mayat-7asQ_large.jpeg
Gelagat Misterius Terapis Spa di Pejaten Sebelum Ditemukan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement