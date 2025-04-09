2 Balita di Penjaringan Disekap dan Disiksa Pacar Ibunya

JAKARTA - Dua anak balita laki-laki dan perempuan yang masing-masing berusia 4 dan 3 tahun dilaporkan menjadi korban penyekapan dan penyiksaan di sebuah rumah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku diketahui merupakan pacar ibu korban.

“Ini kejadian dapat informasi bahwa ada tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Secara kronologis bahwa si pelaku adalah pacar dari pada ibu kandung korban,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Benny Cahyadi kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

Benny mengatakan kasus terungkap pada Sabtu (5/4) lalu. Ia menuturkan, pihaknya mendapatkan laporan dari tetangga korban lantaran mendengar suara tangisan anak korban.

“Dari itu kita langsung turunkan Tim Unit PPA didampingi Tom Opsnal untuk langsung datang ke TKP. Di mana kita temukan bahwa salah satu korban penuh luka-luka,” ujar dia.

Benny menambahkan, saat ini pelaku yang berinisial EC (28) sudah diamankan. Saat ini pun pelaku tengah dilakukan pemeriksaan mendalam.

“Ditangkap di beda tempat tapi masih wilayah penjaringan. Karena (pelaku) memang lagi kerja kita amankan,” jelas dia.

(Angkasa Yudhistira)