HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Beruntun Tiga Kendaraan di Tol Jagorawi, 3 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |12:24 WIB
Kecelakaan Beruntun Tiga Kendaraan di Tol Jagorawi, 3 Orang Terluka
Kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi (Foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Tiga kendaraan terlibat kecelakaan di Tol Jagorawi KM 33, Kabupaten Bogor. Dalam peristiwa tersebut, tiga orang dilaporkan terluka.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Jajuli mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 8 April 2025 malam. Awalnya, 3 minubus yakni Santa, Mazda dan Suzuki melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta.

"Di TKP kendaraan minibus Suzuki dan Mazda berjalan di lajur 4, sedangkan kendaraan Santa di lajur 3," kata Jajuli dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Namun, minibus Suzuki kurang menjaga jarak aman sehingga menabrak Mazda. Minibus tersebut terdorong ke kiri dan menabrak kendaraan Santa.

"Posisi akhir minibus Suzuki normal di lajur 4. Santa dan Mazda di lajur 3 menghadap utara," jelasnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja, tiga penumpang dalam minibus Suzuki yakni berinisial IS (41), SB (9) dan SF (12) terluka.

"Menyerahkan berkas laka lantas ke Laka Ciawi," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
