Papan Reklame Roboh Tutupi Jalur Tol Cawang, Lalin Padat

JAKARTA - Papan reklame yang roboh menutupi ruas Jalan Tol Dalam Kota atau tepatnya di wilayah Cawang, Jakarta Timur pada Rabu (9/4/2025). Kejadian tersebut sedang dalam penanganan petugas, sementara lalu lintas di lokasi padat.

"15.14 WIB #Tol_DalamKota Kuningan - Cawang PADAT, ada penanganan papan reklame roboh menutup lajur," tulis keterangan X akun instagram @PTJASAMARGA.

Sementara itu, bedasarkan unggahan akun instagram @jakarta.terkini nampak sisa roboh papan reklame itu berada di lajur paling kanan arah Tomang. Pengendara pun terpaksa tak bisa melaju kencang ketika melintasi jalur tersebut.

Dalam keterangan unggahan tersebut, disebutkan bahwa robohnya papan reklame itu diduga karena terbawa angin kencang. Sebab, tak berselang lama angin kencang, hujan deras terjadi di kawasan tersebut.



(Arief Setyadi )