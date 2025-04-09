Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan di Jalan Inspeksi Kalimalang Bekasi, Ojol Tewas Mengenaskan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |17:22 WIB
Kecelakaan di Jalan Inspeksi Kalimalang Bekasi, Ojol Tewas Mengenaskan
Ojol tewas dalam kecelakaan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Bekasi (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan di Jalan Raya Inspeksi Kali Malang, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menewaskan seorang pengemudi ojek online (Ojol) berinisial S, pada Rabu (9/4/2025) pagi sekira pukul 10.00 WIB. Pengemudi awalnya hendak menuju Tambun dari arah Kota Bekasi.

"Kendaraan sepeda motor Honda Beat nomor polisi B-5405-BCR yang dikendarai saudara S berboncengan dengan Saudari V melaju dari barat menuju ke timur," ucap Kanit Gakum Sat Lantas Polres Metro Bekasi, Iptu Lufty saat dihubungi.

Ia menjelaskan, kendaraan yang dikemudikan S awalnya bersenggolan dengan pengendara yang ada di depannya. Atas senggolan itu, S hilang kendali dan jatuh ke arah berlawanan.

"Setibanya di lokasi kejadian diduga bersenggolan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3539-FZH yang dikendarai saudari DRO yang melaju di depannya," kata Lufty saat dihubungi.

Jatuhnya S, pun bersamaan dengan kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya dan langsung menabrak korban. S dinyatakan meninggal dunia di tempat atas kejadian kecelakaan tersebut.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Nopol B-5405-BCR atas nama saudara S meninggal dunia di lokasi," ucapnya.

Jenazah korban, kata Lufty langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi pasca kecelakaan tersebut.
 

(Arief Setyadi )

      
