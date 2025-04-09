Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Papan Reklame BNN Roboh di Tol Cawang, Korban Jiwa Nihil

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |17:53 WIB
Papan Reklame BNN Roboh di Tol Cawang, Korban Jiwa Nihil
Papan reklame roboh di Tol Cawang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah papan reklame yang berada di ruas Tol Dalam Kota Km 0.600 dari arah Pancoran menuju Cawang roboh. Polisi mengungkap papan reklame itu roboh karena diterpa angin saat hujan deras yang mengguyur Jakarta sore ini.

"Dugaannya angin, cuma untuk detailkan mungkin bisa harus didalami ya pondasi segala macamnya," kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dono kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

Dhanar menerangkan, papan reklame itu milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia pun memastikan tidak ada korban jiwa atas insiden itu.

“Untuk balihonya menurut informasi di lapangan, dimiliki BNN. Untuk kerugian materi ke masyarakat nihil, termasuk juga kerugian materi di jalan tol nihil," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, papan reklame tersebut sudah dievakuasi. Untuk lalu lintas yang sebelumnya sempat macet kini sudah berangsur terurai.

"Sudah penanganan, sudah lancar kembali," jelas dia. 
 

(Arief Setyadi )

      
