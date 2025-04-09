Lagi Asyik Nongkrong, Pemuda Ini Dibacok Membabi Buta OTK hingga Berlumuran Darah

JAKARTA - Seorang pemuda berinisial RPJ (25) diserang orang tak dikenal (OTK) saat sedang asyik nongkrong di warung di kawasan Koja, Jakarta Utara. Korban dibacok membabi buta hingga berlumuran darah.

“Benar telah terjadi pembacokan berawal dari korban yang sedang nongkrong di warung kemudian di serang oleh orang tidak dikenal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

Ade Ary mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (9/4), pukul 03.30 WIB. Akibatnya, korban mengalami luka disekujur tubuhnya.

“Dalam kejadian tersebut korban mengalami luka sobek di bagian lengan sebelah kiri, kanan, dan lutut, korban udah dalam penanganan RSUD Koja,” ujar dia.

Ade Ary menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman. Kasus tersebut ditangani Polsek Koja.

"Polisi sudah mengecek TKP. Kasus masih dalam tahap penyelidikan," jelas dia.

(Puteranegara Batubara)