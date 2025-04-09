Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi Asyik Nongkrong, Pemuda Ini Dibacok Membabi Buta OTK hingga Berlumuran Darah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |19:18 WIB
Lagi Asyik Nongkrong, Pemuda Ini Dibacok Membabi Buta OTK hingga Berlumuran Darah
Ilustrasi Penyerangan. Foto: Dok Freepik.
A
A
A

JAKARTA - Seorang pemuda berinisial RPJ (25) diserang orang tak dikenal (OTK) saat sedang asyik nongkrong di warung di kawasan Koja, Jakarta Utara. Korban dibacok  membabi buta hingga berlumuran darah.

“Benar telah terjadi pembacokan berawal dari korban yang sedang nongkrong di warung kemudian di serang oleh orang tidak dikenal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

Ade Ary mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (9/4), pukul 03.30 WIB. Akibatnya, korban mengalami luka disekujur tubuhnya.

“Dalam kejadian tersebut korban mengalami luka sobek di bagian lengan sebelah kiri, kanan, dan lutut, korban udah dalam penanganan RSUD Koja,” ujar dia.

Ade Ary menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman. Kasus tersebut ditangani Polsek Koja.

"Polisi sudah mengecek TKP. Kasus masih dalam tahap penyelidikan," jelas dia.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement