HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik Uang Palsu di Bogor Digerebek Aparat Gabungan!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |21:14 WIB
Pabrik Uang Palsu di Bogor Digerebek Aparat Gabungan!
Penggerebekan pabrik uang palsu di Bogor (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Aparat gabungan TNI-Polri menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi uang palsu di wilayah Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Rabu (9/4/2025).

Informasi terhimpun, peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.00 WIB. Penggerebekan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Tanah Abang Kompol M. Malau didampingi Polresta Bogor Kota dan Kodim 0606 Kota Bogor.

Adapun penggerebekan ini merupakan pengembangan dari tersangka berinisial J yang sudah diamankan di Stasiun Tanah Abang. Adapun jumlah sementara pelaku dalam kasus ini sebanyak 5 orang.

Di lokasi, didapati barang bukti diduga uang palsu pecahan Rp100 ribu dengan jumlah mencapai Rp1,3 miliar siap edar. Ada juga uang yang belum siap edar dan beberapa alat cetak.

"Betul (penggerebekan diduga uang palsu). Untuk proses ditangani Polsek Tanah Abang, kita back up proses grebeknya," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi, dikonfirmasi Okezone.

Sementara itu, dalam foto beredar tampak aparat TNI-Polri berada di dalam rumah tersebut. Terdapat uang diduga palsu di atas meja serta berbagai alat untuk mencetak yang digunakan oleh para pelaku.
 

(Arief Setyadi )

      
