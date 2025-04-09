Tanjung Priok Aman Sepanjang Operasi Ketupat Jaya, Kapolres: Berkat Kerja Sama Solid

JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, bersama seluruh jajaran, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kolaborasi masyarakat, stakeholder dan sinergitas TNI-Polri yang terjalin selama pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2025.

Dalam rangka hari libur Idul Fitri 1446 H, Martuasah mengatakan, kerja sama antara Pemerintah Daerah, TNI, KSOP, Pelindo, PT. Pelni, Basarnas, BMKG, BPBD, Dishub, PLN, Insan Pers serta seluruh stakeholder terkait sangat berperan.

"Dalam kelancaran arus mudik, libur Idul Fitri, dan arus balik mudik di Pelabuhan Muara Angke dan Pelabuhan Tanjung Priok," kata Martuasah, Rabu, (9/4/2025).

Selama pelaksanaan libur Idul Fitri,Arus Mudik Melalui Jalur Laut dalam hal ini kapal di Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Tanjung Priok berjalan dengan aman dan lancar. "Tak hanya itu, tempat objek wisata di pelabuhan tradisional pelabuhan sunda kelapa yang menjadi tujuan para wisatawan juga berhasil diselenggarakan dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Jumlah penumpang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok 13.068 orang dengan menggunakan armada 20 Kapal. Data penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Priok jumlah 16.501 orang dengan menggunakan 20 Kapal. Adapun jumlah Kapal Cargo olaocean Going (ekspor impor) 75 kapal selanjutnya Kapal Domestik jumlah 120 Kapal Selama Periode operasi Ketupat.