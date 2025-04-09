Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |23:07 WIB
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
Danius Oskar (Foto: Dok/Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Penerapan sistem one way nasional oleh Polri terbukti efektif dalam mengatur arus balik Lebaran 2025. Arus lalu lintas di jalur utama, khususnya dari Semarang menuju Jakarta, terpantau lancar. 

Pengaturan lalin yang dilakukan Polri pun mendapatkan apresiasi dari pemudik. Salah satunya adalah, Alberto, pemudik asal Semarang mengungkapkan bahwa perjalanan kali ini terasa lebih lancar.

“Kebijakan one way dan contraflow sangat membantu mengurangi kemacetan. Perjalanan jadi lebih cepat dan nyaman, banyak petugas kepolisian yang berjaga, serta ada posko kesehatan dan tempat istirahat di sepanjang jalan. Terima kasih kepada Polri atas pengaturannya yang sangat baik,” ujar Alberto, Rabu (9/4/2025).

Selain itu, Danius Oskar seorang pemudik dari Tangerang ke Garut Jawa Barat memiliki cerita lain. Dengan adanya pembatasan truk sumbu tiga di jalan saat arus mudik dan balik lebaran maka jarak yang ditempuhnya semakin singkat hanya dengan 4 jam bisa sampai di Garut. 

“Tahun kemarin kan Macet masih banyak truk-truk yang ini kan (red - melintas) sekarang jadi mulai tertib nggak ada truk-truk yang ini (red-melintas) jadi jalan lebih cepat 4 jam," ujar Danius Oskar pemudik Tangerang ke Garut Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/337/3128461/polri-qFSY_large.jpg
Mudik Lebaran 2025, Polri Dinilai Sukses Menjamin Kenyamanan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/337/3128454/mudik-8qTu_large.jpg
Operasi Ketupat 2025: Arus Balik Padat, Rekayasa Lalu Lintas Digelar di Sejumlah Titik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement