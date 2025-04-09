One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri

JAKARTA - Penerapan sistem one way nasional oleh Polri terbukti efektif dalam mengatur arus balik Lebaran 2025. Arus lalu lintas di jalur utama, khususnya dari Semarang menuju Jakarta, terpantau lancar.

Pengaturan lalin yang dilakukan Polri pun mendapatkan apresiasi dari pemudik. Salah satunya adalah, Alberto, pemudik asal Semarang mengungkapkan bahwa perjalanan kali ini terasa lebih lancar.

“Kebijakan one way dan contraflow sangat membantu mengurangi kemacetan. Perjalanan jadi lebih cepat dan nyaman, banyak petugas kepolisian yang berjaga, serta ada posko kesehatan dan tempat istirahat di sepanjang jalan. Terima kasih kepada Polri atas pengaturannya yang sangat baik,” ujar Alberto, Rabu (9/4/2025).

Selain itu, Danius Oskar seorang pemudik dari Tangerang ke Garut Jawa Barat memiliki cerita lain. Dengan adanya pembatasan truk sumbu tiga di jalan saat arus mudik dan balik lebaran maka jarak yang ditempuhnya semakin singkat hanya dengan 4 jam bisa sampai di Garut.

“Tahun kemarin kan Macet masih banyak truk-truk yang ini kan (red - melintas) sekarang jadi mulai tertib nggak ada truk-truk yang ini (red-melintas) jadi jalan lebih cepat 4 jam," ujar Danius Oskar pemudik Tangerang ke Garut Jawa Barat.