HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Mobil Kecelakaan Beruntun di Tol Janger Arah Kebon Jeruk

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |00:09 WIB
5 Mobil Kecelakaan Beruntun di Tol Janger Arah Kebon Jeruk
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan lima mobil terjadi di Tol Jakarta Tangerang (Janger) pada Rabu (9/4/2025) sekira pukul 22.36 WIB. Kecelakaan beruntun tersebut terjadi di daerah Tomang KM 01+400 arah Kebon Jeruk.

"22.36 WIB #Kecelakaan_Janger Tomang KM 01+400 arah Kb Jeruk, beruntun lima kendaraan di lajur kanan, dalam penanganan petugas," demikian dikutip dari akun medsos X @PTJASAMARGA.

Berdasarkan informasi dari Jasa Marga, tol Dalam Kota (Dalkot) Jakarta Tangerang sempat mengalami kemacetan. Kemacetan terjadi di daerah Kemanggisan hingga Tomang.

Petugas telah diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan. Lima mobil yang terlibat kecelakaan beruntun tersebut dikabarkan sudah berhasil dievakuasi.

"23.32 WIB #Kecelakaan_Janger Tomang KM 01+400 arah Kb Jeruk, beruntun lima kendaraan di lajur kanan, SELESAI penanganan petugas," cuit @PTJASAMARGA.

(Arief Setyadi )

      
