Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Penodongan Airsoft Gun ke Pemilik Warung Madura di Cempaka Putih

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |06:27 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Penodongan Airsoft Gun ke Pemilik Warung Madura di Cempaka Putih
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Seorang pelaku berinisial GD alias Geger (28) nekat menodongkan pistol jenis airsoft gun ke pemilik warung Madura di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksinya sempat terekam kamera pengawas atau CCTV dan viral di media sosial. 

Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Sulistyo Yudo Pangestu mengatakan bahwa pelaku telah ditangkap kurang dari 24 jam setelah laporan diterima.

"Setelah berita viral di media sosial, tim kami langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku pada Rabu (9/4) sore di tempat tinggalnya di Cempaka Putih Barat," ujar Sulistyo dalam keterangannya dikutip, Kamis (10/4/2025).

Sulistyo menambahkan aksi GD dilakukan pada Selasa (8/4) sekitar pukul 05.00 WIB di Warung Madura, Jalan Cempaka Putih Tengah No. 40, Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan korban, pelaku masuk ke warung dan langsung menodongkan pistol airsoft gun jenis Glock 18.

Korban yang mengalami kejadian ini adalah GMM (27) dan DPS (24), penjaga warung Madura. Menurut kesaksian mereka, pelaku memaksa mereka memberikan uang tunai Rp200.000.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154556//kasus_penodongan_di_lebak-uXMs_large.jpg
Heboh! Pemuda di Lebak Todongkan Senpi Usai Kalah Jumlah saat Duel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/525/3145718//nopol_kendaraan_sopir_penodong_pistol_di_tol_cipularang_diidentifikasi_pelaku_diburu-yGxz_large.jpg
Nopol Kendaraan Sopir Penodong Pistol di Tol Cipularang Diidentifikasi, Pelaku Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/338/3122956//ilustrasi-ghbL_large.jpg
Diduga Tak Terima Dibangunkan Sahur, Pria di Bogor Getok Kepala Pemuda Pakai Airsoft Gun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/625/3121065//preman-R3kG_large.jpg
Kriminalitas di Jakarta Meningkat, Pemuda Ditodong dan Diserang di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/612/3120048//warung_madura_tetap_buka_di_tengah_banjir-XK9n_large.jpeg
Warung Madura Ini Tetap Buka Meski Banjir Sudah Setengah Pinggang, Warganet: Tutup Kalau Kiamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086078//100-000-warung-madura-bakal-pakai-qris-motionpay-ini-keuntungannya-Zcw4iwd9Ez.png
100.000 Warung Madura Bakal Pakai QRIS MotionPay, Ini Keuntungannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement