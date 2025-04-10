Polisi Tangkap Pelaku Penodongan Airsoft Gun ke Pemilik Warung Madura di Cempaka Putih

JAKARTA - Seorang pelaku berinisial GD alias Geger (28) nekat menodongkan pistol jenis airsoft gun ke pemilik warung Madura di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksinya sempat terekam kamera pengawas atau CCTV dan viral di media sosial.

Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Sulistyo Yudo Pangestu mengatakan bahwa pelaku telah ditangkap kurang dari 24 jam setelah laporan diterima.

"Setelah berita viral di media sosial, tim kami langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku pada Rabu (9/4) sore di tempat tinggalnya di Cempaka Putih Barat," ujar Sulistyo dalam keterangannya dikutip, Kamis (10/4/2025).

Sulistyo menambahkan aksi GD dilakukan pada Selasa (8/4) sekitar pukul 05.00 WIB di Warung Madura, Jalan Cempaka Putih Tengah No. 40, Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan korban, pelaku masuk ke warung dan langsung menodongkan pistol airsoft gun jenis Glock 18.

Korban yang mengalami kejadian ini adalah GMM (27) dan DPS (24), penjaga warung Madura. Menurut kesaksian mereka, pelaku memaksa mereka memberikan uang tunai Rp200.000.