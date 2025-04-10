Truk Angkut Barang Kecelakaan di Jalan MT Haryono Jakarta Timur, Lalin Macet Parah!

Truk Angkut Barang Kecelakaan di Jalan MT Haryono Jakarta Timur, Lalin Macet Parah!

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di jalan MT Haryono, Jakarta Timur pada Kamis (10/3/2025). Kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut barang berdampak terhadap kemacetan panjang di lokasi.

TMC Polda Metro Jaya melalui akun X, menyampaikan, truk mengalami kecelakaan pada pukul 09.50 WIB. Saat ini, petugas di lokasi sedang menangani dampak kecelakaan tersebut.

"09.50 Sebuah Kendaraan Truk Muatan mengalami Kecelakaan lalu lintas di Jl. MT Haryono Jaktim arah Pancoran,"tulis keterangan akun X, @TMCPoldaMetro.

"Untuk saat ini sedang dalam Proses Evakuasi Petugas, Situasi arus lalu lintas di Sekitar Lokasi mengalami tersendat,"sambungnya.

Masih di Jalan tersebut, TMC Polda Metro Jaya juga melaporkan adanya ganggu yang dialami truk pengangkut air. Kendati demikian, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih terbilang ramai lancar.