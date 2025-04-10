Dievakuasi, Truk Sembako Terguling di Jalan MT Haryono Diduga Akibat Patah As

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya bersama petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan evakuasi kecelakaan truk muatan sembako dengan nomor polisi A 9170 PA yang terguling di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (10/4/2025) siang.

"12.17 Anggota Dit Lantas Polda Metro Jaya bersama dengan Petugas Dishub melaksanakan proses evakuasi sebuah kendaraan truk muatan yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur arteri Jl. MT Haryono arah Pancoran, bagi Pengguna Jalan yang melintas diimbau agar berhati-hati," tulis laman Instagram @tmcpoldametro.

Sementara itu, Kasubbagrenminops Baginops Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Purwanta mengatakan bahwa truk mengalami patah as sehingga pengemudi kehilangan kendali dan terguling.

"Kami laporkan ada truk terbalik karena patah as sehingga sulit dikendalikan akhirnya terguling di pinggir jalan arteri. Masih ada jalur yang bisa digunakan, dan kita sedang proses evakuasi mudah-mudahan segera selesai," ucap Purwanta.

(Arief Setyadi )