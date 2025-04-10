Polisi Duga Uang Palsu yang Dicetak di Bogor Beredar Saat Lebaran 2025

JAKARTA - Polsek Metro Tanah Abang mengungkap rumah produksi uang palsu pecahan Rp100 ribu di Bogor. Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Akhmat Basuki menduga bahwa beberapa uang tersebut beredar pada momen Lebaran 2025 kemarin.

"Untuk peredaran yang sudah mereka lakukan, karena ini juga beroperasi sudah sekitar 6 bulan, patut diduga ada (peredaran saat Lebaran 2025)," kata Haris di Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Namun Haris belum dapat memerinci uang palsu itu tersebar ke wilayah mana saja. Terlebih pihaknya masih melakukan penyidikan terkait kasus dengan delapan orang tersangka itu.

"Cuma kalau untuk ke wilayah mana saja, nanti kita coba sidik lebih dalam lagi," katanya.

Yang jelas, kata Haris, sejak beroperasi enam bulan lalu, sindikat pemalsuan uang ini telah mencetak sebanyak 23.297 lembar pecahan Rp100 ribu.