HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Mobil Boks Ekspedisi Tewas Ditabrak Truk di Tol Cijago Depok Saat Ganti Ban

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |18:32 WIB
Sopir Mobil Boks Ekspedisi Tewas Ditabrak Truk di Tol Cijago Depok Saat Ganti Ban
Kecelakaan di Tol Cijago. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan melibatkan tiga kendaraan ekspedisi terjadi di ruas Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) KM 43+400B dekat Pintu Tol Margonda 3, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok pada Kamis (10/4/2025). Kecelakaan melibatkan satu mobil ekspedisi Mitshubishi Colt Box B 9956 FRW, Daihatsu Box B 6431 KCG dan Truk Hino B 9329 UXF.

Kanit Laka Gakkum Satlantas Polres Metro Depok, AKP Burhan mengatakan satu korban sopir mobil box ekspedisi berinisial RF (45) meninggal dunia saat hendak memberikan dongkrak di bahu jalan Tol Cijago.

"Korban RF (45), laki laki sopir mobil Daihatsu Box meninggal dunia," ujar Burhan saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

"Kecelakaan melibatkan tiga kendaraan," tambahnya.

Burhan menjelaskan kronologis berawal dari sebuah mobil Colt Box mengalami pecah ban belakang kanan dan memarkirkan kendaraan di bahu jalan bagian luar Tol Cijago. Kemudian datang rekan ekspedisi mobil Mitshubishi Box berupaya membantu rekannya dengan memberikan dongkrak. 

"Saat bersamaan melaju dari arah belakang mobil truk Hino yang diduga mengantuk sehingga kurang konsentrasi dan menabrak dua mobil ekspedisi tersebut," jelasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
