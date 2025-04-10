Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Pelaku Begal Sadis Anggota Polisi di Bekasi Ditangkap

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |19:55 WIB
2 Pelaku Begal Sadis Anggota Polisi di Bekasi Ditangkap
Ilustrasi Penangkapan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

BEKASI - Dua pelaku begal sadis terhadap Briptu AA anggota Sabhara Polres Metro Bekasi ditangkap. Keduanya kini sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Metro Bekasi.

"Ya setelah hampir satu pekan kami lakukan pengejaran, kedua pelaku tersebut hari ini kita tangkap, dan saat ini masih kita kembangkan dan dalami," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

Seno mengatakan dua pelaku yakni berinisial D dan S. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda di daerah kecamatan Cibitung dan Sukatani, pada Kamis (10/4/2025). "Dua pelaku begal korban anggota Polri inisial D dan S als A ditangkap masing-masing di Cibitung dan Sukatani," katanya.

Seno menuturkan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku. "Kami masih menggali lebih dalam pengakuan peran pelaku serta mengumpulkan barang bukti," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Seorang anggota kepolisian dari Satuan Samapta Polres Metro Bekasi, Briptu Abdul Azis, menjadi korban aksi pembegalan saat pulang kerja. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Pasir Limus, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (2/4/2025) dini hari.

Kejadian nahas itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB, saat Briptu Abdul Azis hendak pulang ke rumahnya dan melintasi kawasan tersebut menggunakan sepeda motor.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876/begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162348/begal-yGmp_large.jpg
Otak Begal Sadis Berpistol Ditangkap di Depok saat Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/338/3155535/ojol-9fxD_large.jpg
Pengemudi Ojol Duel dengan Begal, Alami Luka Sayatan di Leher dan Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/338/3154007/pemotor_diduga_jadi_korban_begal_kaki_patah_ditendang_dan_motor_dibawa_kabur-a4cO_large.jpg
Pemotor Diduga Jadi Korban Begal, Kaki Patah Ditendang dan Motor Dibawa Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/340/3145664/begal-i8zp_large.jpg
Tragis! Bocah 10 Tahun di Lampung Dibegal, Terseret Motor hingga 15 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145595/viral-yEOA_large.jpg
Viral 2 Hijabers Cantik Dikalungi Celurit saat Beli Fried Chicken di Depok, Ini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement