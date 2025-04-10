2 Pelaku Begal Sadis Anggota Polisi di Bekasi Ditangkap

BEKASI - Dua pelaku begal sadis terhadap Briptu AA anggota Sabhara Polres Metro Bekasi ditangkap. Keduanya kini sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Metro Bekasi.

"Ya setelah hampir satu pekan kami lakukan pengejaran, kedua pelaku tersebut hari ini kita tangkap, dan saat ini masih kita kembangkan dan dalami," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

Seno mengatakan dua pelaku yakni berinisial D dan S. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda di daerah kecamatan Cibitung dan Sukatani, pada Kamis (10/4/2025). "Dua pelaku begal korban anggota Polri inisial D dan S als A ditangkap masing-masing di Cibitung dan Sukatani," katanya.

Seno menuturkan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku. "Kami masih menggali lebih dalam pengakuan peran pelaku serta mengumpulkan barang bukti," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Seorang anggota kepolisian dari Satuan Samapta Polres Metro Bekasi, Briptu Abdul Azis, menjadi korban aksi pembegalan saat pulang kerja. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Pasir Limus, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (2/4/2025) dini hari.

Kejadian nahas itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB, saat Briptu Abdul Azis hendak pulang ke rumahnya dan melintasi kawasan tersebut menggunakan sepeda motor.

(Puteranegara Batubara)