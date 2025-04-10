Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komplotan Spesialis Bobol Rumah di Bekasi Ditangkap, 2 Wanita Jadi Penadah

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |20:08 WIB
Komplotan Spesialis Bobol Rumah di Bekasi Ditangkap, 2 Wanita Jadi Penadah
Komplotan spesialis pembobol rumah ditangkap (Foto: Ade Suhardi/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Polisi menangkap tiga orang tersangka spesialis pencurian rumah kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas juga mengamankan dua wanita sebagai penadah barang hasil curian.

"Tiga tersangka yang ditangkap yakni berinisial AR (19), S (23) dan JML (15) masih di bawah umur. Sedangkan dua wanita sebagai penadah barang hasil curian, yakni SP (28) dan HA (30)," kata Kapolsek Cikarang Barat AKP Tri Baskoro Bintang Wijaya, Kamis (10/4/2025).

Penangkapan para tersangka ini bermula dari adanya laporan korban yang terjadi di Kampung Cironggeng, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung pada Kamis 3 April 2025 lalu. Pencurian ini terjadi saat rumah korban dalam kondisi kosong ditinggal mudik Lebaran bersama keluarga.

"Cara para tersangka ini masuk ke dalam rumah dengan menjebol plafon. Ketika sudah berada di dalam rumah mereka juga memiliki peran yang berbeda-beda mereka memencari dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah," kata Tri.

Pelaku ditangkap

Berbekal jejak para tersangka dan rekaman CCTV sekitar, petugas kemudian berhasil menangkao tiga tersangka utama yakni AR, S dan JML di tempat persembunyian rumah kontrakan Kampung Tanah Merdeka, Wanasari, Cibitung, pada Senin 7 April 2025.

"Dari hasil penyelidikan, kami melakukan pencarian jejak mereka dan berhasil diamankan tiga tersangka pelaku utama. Dari hasil pengembangan didapatilah tersangka lainnya yakni SP dan HA sebaai penadah atau menerima hasil dari barang-barang kejahatan tersebut," ujar Tri.

 

