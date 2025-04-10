Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bongkar Tenda Pedemo RUU TNI di DPR, Kasatpol PP Ditegur Pramono!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |22:15 WIB
Bongkar Tenda Pedemo RUU TNI di DPR, Kasatpol PP Ditegur Pramono!
Satpol PP DKI bongkar tenda pedemo RUU TNI di DPR (Foto: Ist/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku langsung memberikan teguran kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan buntut tindakan anak buahnya membongkar tenda massa aksi RUU TNI dengan dalih estetika di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Ia mengaku kecewa atas aksi pembongkaran tersebut lantaran yang dilakukan itu bukan tugas Satpol PP.

“Tadi malam saya langsung menegur Kepala Satpol PP terkait, dan saya sungguh sangat kecewa. Bagi saya pribadi nggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu. Itu bukan tugas Satpol PP,” kata Pramono di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2025).

Pramono menekankan bahwa Satpol PP tidak mempunyai tugas seperti itu, sehingga dirinya menegur langsung agar peristiwa seperti itu tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari.

“Saya sudah memberikan teguran secara langsung kepada Kepala Satpol PP yang bersangkutan. Saya bilang ini tidak boleh terjadi kembali,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458/mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/519/3144729/manusia_silver_terjaring_razia_dihukum_bersihkan_toilet_umum-scdu_large.jpg
Manusia Silver Terjaring Razia Dihukum Bersihkan Toilet Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/338/3105938/parkir_liar-oiQL_large.jpg
Marak Parkir Liar, Satpol PP DKI Ultimatum Pengusaha Restoran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3035085/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-bantah-lakukan-pelanggaran-disiplin-dWiLQn4Fwm.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti Bantah Lakukan Pelanggaran Disiplin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3034943/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-cacat-hukum-DSA7VXQcFK.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti : Cacat Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/338/3022198/pemkot-jakpus-jaring-ppks-di-kawasan-senen-MSIfhJMOfG.jpg
Pemkot Jakpus Jaring PPKS di Kawasan Senen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement