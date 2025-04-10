Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dahsyatnya Gempa Dangkal Kota Bogor: Muncul Suara Gemuruh Buat Warga Berhamburan Keluar Rumah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |23:43 WIB
Dahsyatnya Gempa Dangkal Kota Bogor: Muncul Suara Gemuruh Buat Warga Berhamburan Keluar Rumah
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

BOGOR - Gempa berkekuatan M 4,1 mengguncang wilayah Bogor. Warga pun mendengar suara seperti gemuruh dibarengi guncangan gempa dari kejauhan.

"Iya, dengar kayak suara lumayan kenceng dari jauh gitu. Gak tau suara apa tapi pas kejadian gempa," kata salah satu warga Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Karina Susanti, Kamis (10/4/2025).

Meski berpusat di Kota Bogor, guncangan gempa yang terjadi sangat terasa di wilayahnya. Warga pun sempat berhamburan ke luar dari rumah.

"Kencang, kaget saya. Lagi mau makan sampai pada keluar (rumah)," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan pihaknya masih melakukan pemantauan ke wilayah-wilayah ada tidaknya dampak gempa bumi yang terjadi di Kota Bogor.

"Untuk saat ini belum ada laporan masuk," kata Hidayatulloh dikonfirmasi.

Diketahui, gempa kekuatan 4,1 M mengguncang Kota Bogor sekira pukul 22.16 WIB. Berdasarkan keterangan BMKG, gempa berpusat 2 kilometer tenggara Kota Bogor dengan kedalaman 5 Kilometer.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159188/tsunami_hawaii-oeNn_large.jpg
Tsunami Terjang Hawaii, Seluruh Pelabuhan Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/340/3142506/gempa_bumi-sHl4_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buton Sultra, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/340/3138549/ilustrasi_gempa_bumi-GBqa_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buol Sulteng, Berpusat di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138322/ilustrasi_gempa_bumi-rBi7_large.jpg
Gempa M5,3 Mengguncang Padang Sidempuan, Begini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137841/ilustrasi_gempa_bumi-mlBP_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, BMKG: Jenis Dangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137828/ilustrasi_gempa_bumi-cjlL_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement