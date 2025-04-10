Dahsyatnya Gempa Dangkal Kota Bogor: Muncul Suara Gemuruh Buat Warga Berhamburan Keluar Rumah

BOGOR - Gempa berkekuatan M 4,1 mengguncang wilayah Bogor. Warga pun mendengar suara seperti gemuruh dibarengi guncangan gempa dari kejauhan.

"Iya, dengar kayak suara lumayan kenceng dari jauh gitu. Gak tau suara apa tapi pas kejadian gempa," kata salah satu warga Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Karina Susanti, Kamis (10/4/2025).

Meski berpusat di Kota Bogor, guncangan gempa yang terjadi sangat terasa di wilayahnya. Warga pun sempat berhamburan ke luar dari rumah.

"Kencang, kaget saya. Lagi mau makan sampai pada keluar (rumah)," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan pihaknya masih melakukan pemantauan ke wilayah-wilayah ada tidaknya dampak gempa bumi yang terjadi di Kota Bogor.

"Untuk saat ini belum ada laporan masuk," kata Hidayatulloh dikonfirmasi.

Diketahui, gempa kekuatan 4,1 M mengguncang Kota Bogor sekira pukul 22.16 WIB. Berdasarkan keterangan BMKG, gempa berpusat 2 kilometer tenggara Kota Bogor dengan kedalaman 5 Kilometer.

(Puteranegara Batubara)