Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selain Rumah Warga, Kantor Dinas Pemkot Bogor Rusak Terdampak Gempa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |00:34 WIB
Selain Rumah Warga, Kantor Dinas Pemkot Bogor Rusak Terdampak Gempa
Rumah Warga Rusak Dampak Gempa Dangkal Kota Bogor. Foto: Dok IST.
A
A
A

BOGOR - Gempa bumi dangkal berkekuatan 4,1 Magnitudo melanda Kota Bogor. Rumah warga hingga Kantor Dinas Pemkot Bogor dilaporkan terdampak.

"Saya sudah mendapatkan laporan tentang terjadi kerusakan ringan di beberapa kantor dinas, dengaan harapan tentu tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang ada di sekitaran Kota Bogor yang bersifat sedang maupun berat," kata Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

Terkait jumlahnya, belum diketahui secara pasti. Karena, tim BPBD dan lainnya masih terus melakukan pemantauan dan pendataan di wilayah.

"Kita doakan, mudah-mudahan kondisi masyarakat dalam situasi aman dan kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi lagi gempa susulan," ungkapnya.

Namun, tambah Dedie, pihaknya tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat dan instansi terkait untuk mengatisipasi apabila terjadi gempa susulan.

"Saya mengimbau untuk mengantisipasi apabila terjadi gempa susulan," ujarnya.

Diketahui, gempa sebesar 4,1 M mengguncang Kota Bogor sekira pukul 22.16 WIB. Berdasarkan keterangan BMKG, gempa berpusat 2 Kilometer Tenggara Kota Bogor dengan kedalaman 5 Kilometer.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159188/tsunami_hawaii-oeNn_large.jpg
Tsunami Terjang Hawaii, Seluruh Pelabuhan Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/340/3142506/gempa_bumi-sHl4_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buton Sultra, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/340/3138549/ilustrasi_gempa_bumi-GBqa_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buol Sulteng, Berpusat di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138322/ilustrasi_gempa_bumi-rBi7_large.jpg
Gempa M5,3 Mengguncang Padang Sidempuan, Begini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137841/ilustrasi_gempa_bumi-mlBP_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, BMKG: Jenis Dangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137828/ilustrasi_gempa_bumi-cjlL_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement