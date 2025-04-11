Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Ringan Diprediksi Guyur Jakarta Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |06:15 WIB
Hujan Ringan Diprediksi Guyur Jakarta Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca DKI Jakarta diprediksi diguyur hujan pada hari ini, Jumat (11/4/2025). Melansir BMKG, hujan diprakirakan bakal mengguyur pada pagi dan sore hari.

BMKG menyebutkan, bahwa hujan ringan bakal mengguyur kawasan Kepulauan Seribu pada pagi hari. Sementara pada siang hingga malam hari cerah.

Sementara kawasan Jakarta Pusat bakal diguyur hujan ringan pada pagi dan sore hari. Siang dan malam hari cerah.

Kondisi serupa diprakirakan juga akan terjadi di Jakarta Barat. Beralih ke Jakarta Utara, hujan ringan diprakirakan bakal mengguyur sore hari. Adapun pagi, siang dan malam hari cerah.

Hujan ringan juga diprediksi bakal mengguyur wilayah Jakarta Selatan pada pagi dan siang hari. Untuk sore dan malam hari cerah.

Wilayah Jakarta Timur juga tak luput dari guyuran hujan pada hari ini. Menurut BMKG, wilayah Jakarta Timur bakal diguyur hujan ringan pada pagi hari.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca Jakarta Hujan BMKG cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328/hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173621/cuaca-umLW_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Diguyur Hujan Sedang-Lebat 1-2 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172529/cuaca-l26G_large.jpg
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170184/hujan-7fB1_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169938/cuaca-NYjA_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Ancam Sebagian Besar Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169808/cuaca_cerah-iE3k_large.jpg
Cuaca Jakarta Diprediksi Cerah Sepanjang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement