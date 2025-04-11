Hujan Ringan Diprediksi Guyur Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Cuaca DKI Jakarta diprediksi diguyur hujan pada hari ini, Jumat (11/4/2025). Melansir BMKG, hujan diprakirakan bakal mengguyur pada pagi dan sore hari.

BMKG menyebutkan, bahwa hujan ringan bakal mengguyur kawasan Kepulauan Seribu pada pagi hari. Sementara pada siang hingga malam hari cerah.

Sementara kawasan Jakarta Pusat bakal diguyur hujan ringan pada pagi dan sore hari. Siang dan malam hari cerah.

Kondisi serupa diprakirakan juga akan terjadi di Jakarta Barat. Beralih ke Jakarta Utara, hujan ringan diprakirakan bakal mengguyur sore hari. Adapun pagi, siang dan malam hari cerah.

Hujan ringan juga diprediksi bakal mengguyur wilayah Jakarta Selatan pada pagi dan siang hari. Untuk sore dan malam hari cerah.

Wilayah Jakarta Timur juga tak luput dari guyuran hujan pada hari ini. Menurut BMKG, wilayah Jakarta Timur bakal diguyur hujan ringan pada pagi hari.



(Arief Setyadi )