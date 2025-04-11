Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Ada Kebocoran, Bank DKI Pastikan Data dan Dana Nasabah Aman!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |08:12 WIB
Pramono Sebut Ada Kebocoran, Bank DKI Pastikan Data dan Dana Nasabah Aman!
Bank DKI (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) PT Bank DKI memastikan dana dan data nasabah tetap aman meski ada potensi kebocoran dana imbas gangguan layanan digital. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, beberapa waktu lalu.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, kembali menegaskan bahwa kerahasiaan dan keamanan data serta dana nasabah tetap terjaga, tanpa mengalami gangguan selama masa pemulihan sistem tersebut.

“Bank DKI menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta memahami pentingnya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabah, oleh karena itu kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dengan memastikan seluruh informasi dan dana nasabah tetap aman dan terlindungi,” ujar Agus di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Agus menambahkan, Bank DKI terus mengupayakan langkah-langkah percepatan agar proses pemulihan berjalan optimal dan seluruh layanan Bank DKI dapat kembali berjalan normal dan dapat digunakan nasabah, sesegera mungkin.

Sementara itu, Bank DKI telah memulai proses pemulihan layanan secara bertahap. Tahap pertama yang dibuka adalah layanan ATM Off-Us, yang kembali dapat digunakan sejak hari Senin, 7 April 2025.

Layanan ATM Bank DKI telah sepenuhnya pulih dan dapat digunakan kembali secara normal, termasuk transfer antar bank, hingga pembayaran berbagai tagihan. Bank DKI terus memantau kinerja sistem untuk memastikan layanan berjalan dengan optimal dan stabil.

 

Halaman:
1 2
      
