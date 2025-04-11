Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger, Guru SD di Depok Diduga Lecehkan Belasan Siswi

Iyung Rizki , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |13:30 WIB
Geger, Guru SD di Depok Diduga Lecehkan Belasan Siswi
Ilustrasi pelecehan seksual (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Belasan siswi diduga menjadi korban pelecehan seksual di Sekolah Dasar (SD) Bunda Maria, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Dugaan kasus pelecehan seksual tersebut dilakukan salah satu oknum guru berinisial S.

Kasus ini pertama kali terjadi pada Agustus 2024 lalu. Salah satu saksi, MWR, pada Jumat (11/4/2025) mengatakan, bahwa jumlah korban dugaan pelecehan seksual tersebut mencapai 14 siswi.

Sebanyak 14 korban dari kelas siswi kelas 6, namun yang berani mengaku hanya 11 siswi. Dari 11 siswi ini mengaku bahwa oknum guru tersebut meraba dan memeluk tubuh para korban dari belakang hingga di area payudara.

MWR juga menjelaskan bahwa pasca kejadian salah satu korban sempat melaporkan ke orangtuanya. Kemudian, orangtua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah.

Usai diadakan pertemuan, antara pihak sekolah menjanjikan akan memberikan surat peringatan kepada terduga pelaku, bahkan tak segan memecatnya jika mengulang tindakan tak senonoh.

 

