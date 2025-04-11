Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Panik Gempa M4,1 di Bogor, Wanita Ini Nekat Lompat dari Lantai 2 Rumahnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |13:36 WIB
Panik Gempa M4,1 di Bogor, Wanita Ini Nekat Lompat dari Lantai 2 Rumahnya
Seorang wanita nekat lompat dari lantai 2 rumahnya saat gempa guncang Bogor (Foto: Dok BPBD)
BOGOR - Perempuan bernama Mia (18), warga Sindang Resmi, RT 4 RW17, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor terluka saat gempa Magnitudo 4,1 pada Kamis 10 April 2025.

Bidang Operasi Tagana Kota Bogor Sumardi mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 22.16 WIB. Awalnya, korban yang sedang berada di lantai 2 rumahnya panik ketika gempa mengguncang.

"Korban panik akibat getaran gempa," kata Sumardi dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

Korban spontan melompat dari keluar. Akibatnya, kaki korban mengalami luka dan dilarikan ke RS Melania Kota Bogor untuk mendapat pertolongan medis.

"Dari lantai 2 loncat akibat panik, luka di bagian kaki," jelasnya.

Tim dari Tagana Kota Bogor, BPBD dan lainnya mendapat informasi tersebut bergegas menuju rumah sakit untuk pendataan. Saat ini, korban sudah diperbolehkan pulang dari rumah rumah sakit.

"Korban sudah pulang, rawat jalan," pungkasnya.

 

Topik Artikel :
BMKG Gempa Bogor gempa
