3 Truk Kecelakaan Beruntun di Tol Japek Arah Jakarta, Terguling hingga Tutupi Jalan

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Jakarta-Cikampek KM 40 arah Jakarta pada Jumat (11/5/2025) pagi. Kecelakaan itu tersebut melibatkan 3 truk.

Kainduk PJR Cikampek Korlantas Polri AKP Sandy Titah Nugraha menjelaskan kendaraan truk tronton ransu (kendaraan 1) mulanya berjalan di lajur 2. Disaat itu Truk box (kendaraan 2) ingin berpindah lajur namun menabrak truk tronton ransu.

"Setiba di TKP kendaraan 1 berjalan di lajur 2, lanjut kendaraan 2 berjalan di lajur 3 mau pindah lajur 2 menabrak pantat kendaraan 1," kata Sandy saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).

Hilang kendalinya kendaraan box tersebut akhirnya menabrak dam truk (kendaraan 3) yang tengah melintas. Hal itu menyebabkan kendaraan 3 terbalik menutupi dua lajur di lokasi.

"Lanjut datang kendaraan 3 di dorong oleh kendaraan 2 sehingga kendaraan 3 terbalik miring roda kanan di lajur 2 dan 3," tuturnya.

Sementara itu, bedasarkan laporan akun X, PT Jasa Marga, dampak kecelakaan ini masih ditangani hingga pukul 13.33 WIB. Kecelakaan itu juga menyebabkan ganguan lalu lintas di lokasi.

"13.33 WIB #Tol_Japek HATI-HATI di Cikarang Pusat KM 38+400 arah Jakarta, ada penanganan kendaraan Dumptruk gangguan di lajur 1-bahu luar/kiri," tulis akun X, @PTJASAMARGA.

(Arief Setyadi )