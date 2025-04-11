Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Truk Kecelakaan Beruntun di Tol Japek Arah Jakarta, Terguling hingga Tutupi Jalan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |14:07 WIB
3 Truk Kecelakaan Beruntun di Tol Japek Arah Jakarta, Terguling hingga Tutupi Jalan
Kecelakaan truk di Tol Japek (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Jakarta-Cikampek KM 40 arah Jakarta pada Jumat (11/5/2025) pagi. Kecelakaan itu tersebut melibatkan 3 truk.

Kainduk PJR Cikampek Korlantas Polri AKP Sandy Titah Nugraha menjelaskan kendaraan truk tronton ransu (kendaraan 1) mulanya berjalan di lajur 2. Disaat itu Truk box (kendaraan 2) ingin berpindah lajur namun menabrak truk tronton ransu.

"Setiba di TKP kendaraan 1 berjalan di lajur 2, lanjut kendaraan 2 berjalan di lajur 3 mau pindah lajur 2 menabrak pantat kendaraan 1," kata Sandy saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).

Hilang kendalinya kendaraan box tersebut akhirnya menabrak dam truk (kendaraan 3) yang tengah melintas. Hal itu menyebabkan kendaraan 3 terbalik menutupi dua lajur di lokasi.

"Lanjut datang kendaraan 3 di dorong oleh kendaraan 2 sehingga kendaraan 3 terbalik miring roda kanan di lajur 2 dan 3," tuturnya.

Sementara itu, bedasarkan laporan akun X, PT Jasa Marga, dampak kecelakaan ini masih ditangani hingga pukul 13.33 WIB. Kecelakaan itu juga menyebabkan ganguan lalu lintas di lokasi.

"13.33 WIB #Tol_Japek HATI-HATI di Cikarang Pusat KM 38+400 arah Jakarta, ada penanganan kendaraan Dumptruk gangguan di lajur 1-bahu luar/kiri," tulis akun X, @PTJASAMARGA.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement