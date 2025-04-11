Gegara Hilang Kendali, Pemotor di Cileungsi Tewas Terlindas Truk

BOGOR - Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Umum Transyogi Cibubur-Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 10 April 2025. Awalnya, motor yang dikendarai oleh korban DA bergerak dari arah Cibubur menuju Cileungsi.

"Di TKP bergerak di lajur sebelah kiri mendahului kendaraan truk yang dikemudikan RH bergerak searah di lajur tengah," kata Ferdhyan, Jumat (11/4/2025).

Pada saat bersamaan, pengendara motor tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan tergelincir. Motor terjatuh ke sisi kiri jalan, sedangkan korban ke sisi kanan dan terlindas ban belakang truk.