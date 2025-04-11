Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Lecehkan Istri Orang, Anggota Polsek Cisauk Diperiksa Propam  

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |16:03 WIB
Diduga Lecehkan Istri Orang, Anggota Polsek Cisauk Diperiksa Propam  
Pelecehan Seksual (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, AKP Agil mengatakan, Propam Polres Tangerang Selatan telah memeriksa anggota Polsek Cisauk yang diduga melecehkan istri orang. Pemeriksaan dilakukan sejak Kamis 10 April 2025 malam.

"Personel tersebut sejak tadi malam sudah kami amankan, dan saat ini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Propam Polres Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Agil kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Agil mengatakan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polres Tangerang Selatan akan langsung ditindak tegas tanpa pandang bulu.

"Kami Polres Tangerang Selatan berkomitmen untuk menindak tegas terkait pelanggaran yang dilakukan oleh personel kami baik secara Kode etik maupun disiplin," katanya.

Di sisi lain, Agil mengungkap bahwa pihak yang dirugikan juga telah melakukan mediasi dengan terduga pelaku, serta sepakat untuk tidak memperpanjang masalah tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176146//polri-TG3W_large.jpg
Oknum Brimob Diduga Lecehkan ABG di Maluku Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174821//jackie_chan-JuMc_large.jpg
Jackie Chan Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual pada Penyanyi Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897//perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492//pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement