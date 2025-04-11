Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tahan Dokter dan Istri Penganiaya ART di Pulogadung, Begini Aksi Sadis Pelaku!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |16:47 WIB
Polisi Tahan Dokter dan Istri Penganiaya ART di Pulogadung, Begini Aksi Sadis Pelaku!
Polisi Tahan Dokter dan Istri Penganiaya ART di Pulogadung/Antara
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan dokter inisial AMS (41) dan istrinya SSJH (35) sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Asisten Rumah Tangganya (ART). Kasus penganiayaan ART ini terjadi di rumah pelaku di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes pol Nicolas Ary Lilipaly menyampaikan bahwa korban inisal SR (24) telah bekerja sebagai ART sejak November 2024. Korban sering kali mendapat kekerasan karena sang majikan tak puas dengan hasil kerja SR. 

"Menurut keterangan dari para tersangka bahwa mereka tidak puas dengan kinerja dari ART ini, dan juga diduga bahwa ART ini telah melakukan kesalahan-kesalahan Terhadap ketiga anaknya," kata Nicolas dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (11/4/2025).

Tindakan yang dianggap sebuah kesalahan itupun membuat majikan perempuannya marah, dengan melakukan kekerasan kepada korban. Bahkan sang dokter juga ikut menganiaya korban.

"Sehingga Ibu majikan karena melihat hal itu dia melakukan penganiayaan dan juga dibantu Kadang dibantu oleh suaminya jadi cara melakukan penganiayaan itu dengan cara dipukul, dijambak, ditendang, dibenturkan ke meja dan juga ke lantai," ujarnya.

"Bahkan rambutnya pun dipotong dengan acak-acakan oleh Majikan perempuannya yang dalam hal ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka atau pelaku utama," sambungnya.

Adapun barang bukti yang diamankan dalan kasus ini berupa, pakaian korban, CCTV kejadian serta hasil tes psikologi korban. Saat ini, kata dia korban penganiayaan sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Banyumas, Jawa Tengah. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176752//viral-HeiB_large.jpg
Kejagung: Kalau Silfester Muncul Kita Ambil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743//viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176742//viral-gTLs_large.jpg
Viral Tepuk Sakinah, Kemenag: Cara Kreatif Perkuat Ketahanan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/482/3176539//kolam_berenang_koni-Orux_large.jpg
Viral Kolam Renang KONI Sario Tak Ganti Air sejak 1999, Efeknya Hepatitis hingga Diare 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176531//king_viral-W5fV_large.jpg
Heboh! King Abdi MasterChef Cerita Tak Dikasih Makan di Pesawat Kelas Bisnis, Netizen Ikut Angkat Bicara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176149//bullying-haB8_large.jpg
Tragis, Siswa SMP di Grobogan Tewas Diduga Dibully Teman Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement