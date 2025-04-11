Pramono Pantau Tebet Eco Park Buka 24 Jam, Warga: Bisa untuk Olahraga dan Pekerja Pulang

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau sekaligus sosialisasi rencana pembukaan taman 24 jam dan taman yang dibuka sampai pukul 22.00 WIB di Tebet Eco Park (TEP), Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (11/4/2025).

Diketahui sebanyak 10 taman disiapkan untuk pilot projek dengan rincian enam taman beroperasi 24 jam dan empat taman hanya sampai pukul 22.00 WIB. Tebet Eco Park sendiri hanya dibuka sampai pukul 22.00 WIB mengingat berada di tengah permukiman penduduk.

Pantauan Okezone di lokasi Pramono berdialog dengan masyarakat yang berkunjung di Tebet Eco Park perihal wacana pembukaan taman 24 jam di Jakarta. Pramono juga berkeliling sesekali berdialog dan swafoto dengan masyarakat.

Politikus PDIP ini juga melihat kondisi kali yang mengalir di tengah Tebet Eco Park melalui jembatan khas berwarna oranye yang merupakan peninggalan Eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan.

Pramono menanyakan langsung respon masyarakat terkait wacana kebijakan pembukaan taman 24 jam di Jakarta. Ia menyebut sejumlah taman seperti Lapangan Banteng, Taman Menteng, Jakarta Pusat hingga Taman Ayodya Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akan beroperasi 24 jam dilengkapi dengan CCTV dan penerangan yang maksimal.

"Kalau dibuka sampai malam ibu senang gak?" tanya Pramono.

"Senang banget," jawab seorang ibu-ibu pengunjung Tebet Eco Park.

"Kita akan buka (taman) ada yang sampai 24 jam dan 22.00 WIB kalau yang di daerah seperti ini padat penduduk buka sampai jam 22.00 WIB. Tapi kalau Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodya Barito, Taman Menteng," timpal Pramono Anung.