Diguyur Hujan Deras, Depok Dikepung Banjir hingga Setinggi 1 Meter

DEPOK - Bencana hidrometeorologi basah berupa banjir mengepung sejumlah wilayah di Kota Depok, Jawa Barat imbas hujan dengan intensitas deras pada Jumat (11/4/2025) sore ini. Banjir menggenangi 12 titik di Kota Depok dengan ketinggian bervariasi dan beberapa sudah surut.

Adapun mayoritas banjir menggenangi Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung. Di Kecamatan Cipayung ketinggian banjir mencapai satu meter lebih.

"Perihal adanya banjir sedalam 1 meter lebih lokasi Jalan Bulak timur, RT 04 RW 10, Cipayung," kata Kabid Penanggulangan Bencana Dinas Damkar Kota Depok, Denny Romulo dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

Pantauan iNews Media Group di Jalan Raya Ridwan Rais menuju Beji Timur, Beji, Depok juga terendam banjir dengan ketinggian sekitar 20 centimeter dan masih dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat. Sementara itu aliran kali Tanah Baru, Pancoran Mas Depok juga terlihat cukup deras dan hampir meluap ke badan jalan.

Berikut lokasi banjir di Kota Depok berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

1. Air kali Krukut rata dengan jembatan di Cakra Buana potensi banjir di komplek Arsip Mampang. Air juga meluap keluar dari kali, di Pintu masuk DTC. (surut)

2. Jalan Raya KSU, Sukmajaya ketinggian banjir 30 cm (surut)

3. Underpass Dewi Sartika (surut).

4. Kawasan Kota Kembang depan kantor pengacara negara (surut).

5. ⁠Jalan Puri Tiara 2 Blok B Pancoran Mas