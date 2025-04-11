Berenang di Aliran Kali Pesanggrahan, Remaja 15 Tahun Tewas Tenggelam

JAKARTA - Seorang remaja berinisial MRF (15) tahun berjenis kelamin laki-laki ditemukan petugas gabungan dalam keadaan tewas, usai tenggelam terbawa arus aliran Kali Pesanggrahan, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat (11/4/2025) pukul 17.00 WIB. Korban dinyatakan hilang sejak Kamis (10/4) pukul 15.20 WIB dan ditemukan tidak bernyawa.

"Korban ditemukan 400-500 meter dari titik awal di bawah jembatan, dan tersangkut ranting pohon dalam kondisi meninggal dunia," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

Yohan menjelaskan, kronologis berawal MRF pada Kamis 10 April 2025 sehabis adzan ashar bersama saksi habis menjebak burung, namun korban melihat orang lain sedang berenang, lalu ia melakukan aktifitas berenang di kali.

"Korban terbawa arus yang cukup deras dari pintu air dan rekan korban berusaha melakukan pertolongan namun tidak tertolong," ujarnya.

Lebih lanjut, Yohan menyebut korban dilarikan RSCM, Jakarta Pusat oleh keluarga.



(Awaludin)